Недзельський намагався потрапити у Болгарію з підробленим паспортом. Його затримали під час митного огляду.

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Львівського кримінального авторитета затримали у Болгарії

В аеропорту Софії 7 липня затримали львівського кримінального авторитета Андрія Недзельського.

Наразі українські правоохоронці працюють із болгарськими поліцейськими щодо наступної екстрадиції "злодія в законі" в Україну.

Його звинувачують у вбивстві іншого кримінального авторитета – Олександра Семенова на прізвисько "Кацап".

За даними слідства, у 2009 році Недзельський вбив свого друга та бізнес-партнера разом зі спільниками.

На той час він прагнув отримати найвищий статус у злочинній ієрархії, однак його товариш планував ініціювати так звану "сходку" та поскаржитися на Недзельського лідерам кримінального світу.

У разі проведення такого зібрання підозрюваний не зміг би отримати статус "злодія в законі", тому вирішив позбутися свого бізнес-партнера.

За вбивство Недзельському може загрожувати до 15 років ув'язнення.

Окрім того, його внесли до санкційного списку РНБО.

Недзельського підозрювали й в інших вбивствах

Недзельський, більш відомий як "Андрій Львівський" чи "Нєдєля", – 47-річний "злодій у законі". Він народився у Старому Самборі на Львівщині.

За інформацією ZAXID.NET, Кримінального авторитета відразу почали підозрювати у вбивстві Семенова. Його ще у 2009 році помістили під варту за кордоном, а після 2 років за ґратами екстрадували в Україну. Невдовзі Недзельського відпустили, за офіційною версією, через відсутність доказів.

Однак, за інформацією ЗМІ, тогочасні заступник начальника департаменту кримінальної міліції МВС Василь Паскал та генпрокурор Віктор Пшонка допомогли закрити цю справу за пів мільйона доларів хабаря. У 2008 році Недзельського також підозрювали у вбивстві бізнесмена Ігоря Кульчицького.

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Недзельський жодного разу не був у в'язниці