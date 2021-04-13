Трохи боліла голова, – Садовий розповів про самопочуття своєї мами після вакцинації

У Львові триває вакцинація містян від коронавірусу. Міський голова Андрій Садовий не розуміє критики вакцини CoviShield, адже нещодавно його мама отримала першу дозу цієї вакцини і почувається чудово.

Понад 13 тисяч львів'ян вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. З 12 квітня у місті почали вакцинувати людей, які забезпечують життєдіяльність міста, – водіїв, продавців, працівників комунальних підприємств тощо.

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У Львові триває вакцинація

Садовий розповів, що мобільні бригади міста починають вакцинувати працівників стратегічних підприємств, закладів торгівлі та харчування, ринків, банків та поштових відділень. Щеплення робитимуть індійською вакциною CoviShield, яку виготовляють за ліцензією компанії Oxford-Astra Zeneca.

Знаю, що в соцмережах є багато розмов про неефективність чи навіть шкідливість цієї вакцини. Але всі ці заяви не є підтвердженими й більше схожі на бажання покритикувати чи просто посперечатись,

– зазначив міський голова.

Садовий додав, що його мама нещодавно вакцинувалась. Їй зателефонував сімейний лікар та запропонував прийти на щеплення.

"Минуло вже декілька тижнів після щеплення, почуває вона себе чудово. Хоча в перший день після вакцинації трохи боліла голова. Медики кажуть, що це нормально", – розповів мер.

Ситуація з коронавірусом у Львові та області досить тривожна. Лабораторні центри 12 квітня провели 2113 ПЛР-тестів . Так, коронавірус підтвердили у 838 жителів Львівщини, серед яких 504 львів'ян.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу