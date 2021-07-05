В аукціоні взяли участь 6 компаній. Найбільшу ціну запропонувало ТзОВ "Капітал Фінанс".

До теми Про жодну житлову забудову мова йти не може, – Садовий про продаж частини ЛАЗу

На аукціоні продали борг ЛАЗу

У Львові липня завершився аукціон, на якому продавали частину заборгованості автобусного заводу. Його у червні виставив на продаж державний "Укрексімбанк".

Лотом була невелика частина приміщень заводу, яка наразі перебуває під заставою. Серед усіх учасників аукціону найбільше запропонувало ТзОВ "Капітал Фінанс" – 170,01 мільйона гривень. Загалом в аукціоні взяли участь 6 компаній:

ТзОВ "Фінансова компанія "Інвесткепітал";

ТзОВ "Фінансова компанія Ю-бейс";

ТОВ "Інвестохіллс Веста";

ТзОВ "Орієнс Фінанс";

ТзОВ "Фактор Плюс";

ТзОВ "Капітал Фінанс".

Стартова ціна лоту становила 76 мільйонів гривень. Під заставою перебували десятки гектарів землі, адміністративні та виробничі будівлі заводу на вулиці Стрийській, 45. Зокрема, на продаж виставили приміщення головного виробничого корпусу, рухоме майно та виробниче обладнання цехів. Новий власник отримає право вимоги за кредитами.

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Житлової забудови на території ЛАЗу не буде

За словами мера Львова Львова Андрія Садового, купівля заборгованості ЛАЗу не дає новим власникам права користуватись майном заводу. Це радше "квиток на інвестиційну війну, адже таких боргів є багато і вони розміщені у різних банках". 5 липня свою частину продав державний "Укрексімбанк". Загалом борги ЛАЗу становлять понад пів мільярда гривень. У Львові хочуть, щоб територія заводу була майданчиком для виробництва інноваційної техніки.

Ця територія лише для виробництва, і вона належить громаді міста. Про жодну житлову забудову мова йти не може,

– зазначив Садовий.

За словами міського голови, тут повинні розмістити нове виробництво, адже наразі Україна потребує орієнтовно 30 тисяч одиниць громадського транспорту.

"А якщо говорити про електромобілі, то це взагалі мова йде про сотні тисяч, тому тим треба скористатися", – підсумував мер міста.

Садовий також наголосив, що призначення землі ЛАЗу – виробництво. Змінювати його не будуть.

Зауважте! За даними Youcontrol, ТзОВ "Капітал Фінанс" зареєстровано в Києві. Кінцевим бенефіціарним власником є львів'янин Максим Чухен з Рудного. Він також є співвласником ТОВ "Спарроу індастріз", яка забудує промислову зону "Сигнівка" у Львові.