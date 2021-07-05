Дівчина навчалась у середній загальноосвітній школі №29. Жителі Львівщини збирали 100 тисяч доларів на її лікування.

До теми Всього 350 випадків у світі: від надзвичайно рідкісної хвороби померла 10-річна дівчинка

Він важкої хвороби померла 10-класниця з Львівщини

На фейсбук-сторінці Давидівської сільської громади повідомили, що 5 липня зупинилось серце у 10-класниці Марти Артимович.

Висловлюємо щире співчуття батькам та рідним Мартусі Артимович сердечко, якої сьогодні вночі перестало битися. Вона була сильною та боролася до останнього із важкою хворобою. Неймовірно важко пережити таку втрату кожному,

– мовиться у повідомленні.

За інформацією "Варта 1", у дівчини діагностували об'ємний утвір стовбура головного мозку. Щоб врятувати 10-класницю необхідно було зібрати 100 тисяч доларів. До цього долучились львів'яни та жителі області.

Дівчина тривалий час перебувала у комі. Вилікувати її могли за кордоном. Допомогти врятувати життя 10-класниці погодилась клініка у Туреччині.