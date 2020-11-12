На Львівщині від коронавірусу померло подружжя лікарів з Сокаля – Богдан та Ганна Городенчук. Три тижні львівські лікарі намагались їх врятувати. Проте 10 листопада серце Богдана Городенчука зупинилось, а його дружина померла наступного дня.

Сім’я Городенчуків працювала лікарями у Сокалі. Ганна Городенчук була завідувачкою гінекологічного відділення, а її чоловік – завідувачем лабораторії. Про це у фейсбуці повідомила місцева радіостанція "Нео Радіо".

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За життя подружжя лікарі боролись 3 тижні

Головний лікар Сокальської районної лікарні Роман Швед першим повідомив сумну звістку.

Слів немає… Клятий коронавірус забрав життя Ганни Миколаївни та Богдана Ярославовича Городенчуків! Ще одні лікарі! Подружжя лікарів! До самого свого кінця вони допомагали хворим, боролися за кожне життя!

– написав у фейсбуці Швед.

За здоров’я родини боролись львівські лікарі протягом 3 тижнів. Проте врятувати життя медиків не вдалося.

Богдан Городенчук помер у віці 80 років 10 листопада. Він був гастроентерологом і працював у місцевій лікарні завідувачем лабораторії.

79-річна Ганна Городенчук померла через день після свого чоловіка – 11 листопада. Вона була акушером-гінекологом й працювала завідувачкою гінекологічного відділення Сокальської районної лікарні.

Зверніть увагу! На Львівщині за добу 11 листопада кількість хворих на коронавірус збільшилася ще на 547 людей. Загалом в регіоні підтвердили 35,5 тисяч випадків зараження коронавірусом. Понад 23 тисяч людей одужали, а 1023 - померли.