Новий спосіб боротьби з ожеледицею: у Львові посипатимуть доріжки кавовою гущею

У Львові планують посипати доріжки кавовою гущею для боротьби з ожеледицею. Кава має абразивні властивості, які дозволять людям не падати на зледенілих дорогах. Також вона не шкодитиме рослинам й може навіть бути для них корисною.

Джерело: Львівська міськрада

Вперше використати кавову гущу для боротьби з ожеледицею планують у парку "700-річчя Львова". Такий цікавий проєкт запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак.

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Чому у Львові посипатимуть доріжки кавовою гущею

Місто шукає екологічні альтернативи боротьби з ожеледицею, адже львів'яни часто скаржаться на піскосуміш та сіль, якими зараз посипають дороги Львова. Після завершення зими піскосуміш залишається на доріжках й з нею складно поборотись. Своєю чергою, через свою активність соляні розчини не зовсім підходять для власників домашніх улюбленців. Саме тому виникла ідея використовувати кавову гущу для посипання пішохідних доріжок.

Ми дізнались, що у Великій Британії пробували кавовою гущею боротись з ожеледицею, але це не є практикою масового характеру. Точково деякі міста пробують боротись у себе з ожеледицею таким чином. Тому ми зібрали робочу групу, обговорили альтернативи: хто ж у нас може це впроваджувати і як це зробити,

– розповіла радниця мера Львова

Оршак додала, що кавова гуща має хороші абразивні властивості, але все ж вони не такі, як у піску. Однак кава має й інші переваги, які наразі у місті планують перевірити у дії. Цього тижня відбудеться зустріч міської влади та представників мереж кав'ярень. Саме вони безкоштовно надаватимуть кавову гущу.

"Плануємо подивитись, яка ж та кавова гуща після апарату. Стверджують, що вона суха, але ми маємо це перевірити. Крім того, під дією сонця кавова гуща через те, що вона чорного кольору, поглинає в себе тепло, не відбиваючи, а поглинаючи промені. Внаслідок цього вона також бореться з ожеледицею", – зазначила Оршак.

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Спочатку доріжки посипатимуть кавовою гущею у парках

Запустити цей пілотний проєкт вирішили у парках з кількох причин:

За словами Оршак, кавова гуща на вулицях міста, мабуть, буде не дуже естетично виглядати. Також, як і пісок та інші розсипчасті речовини, вона буде чіплятись на взуття містян, які поспішають у справах. Так, кавова гуща "рознесеться" установами та магазинами, які люди будуть відвідувати.

Кавову гущу доцільно розсипати саме в парках, бо вона має сприятливий вплив на рослини. Кава не лише їм не шкодитиме, а й навпаки – підживлюватиме. Кавова гуща допомагатиме рослинам краще рости й покращить структуру ґрунту. Також вона має властивості відлякувати деяких шкідників.

"Пізніше двірники просто зметуть кавову гущу, коли розтопиться сніг, туди, де у парку є зелена рослинність. Тобто гущу не потрібно прибирати, вивозити чи утилізовувати. Її просто треба буде змести на травичку, кущі чи під дерева і вона матиме корисні властивості для рослини", – додала Оршак.

Кавовою гущею спочатку вкриють доріжку до церкви святого Йосафата у парку "700-річчя Львова". Так можна буде зрозуміти, чи вона й справді краща за піскосуміш та сольові розчини.