Зі Славська до Києва подовжать зручний Інтерсіті: коли курсуватиме "Бойківський експрес"
Укрзалізниця запустила "Лижний експрес" зі Славська до Києва у грудні 2020 року. Цей рейс мав працювати тільки взимку. Але 18 березня прийняли рішення про продовження цього маршруту на травневі свята та літній період.
Джерело:Укрзалізниця
Тепер цей маршрут називається "Бойківський експрес". Швидкісний поїзд "Інтерсіті+" так само курсуватиме щоденно та матиме 5 зупинок на маршруті.
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Чому запровадили "Бойківський експрес"
Про це повідомив Олександр Перцовський, очільник філії пасажирських перевезень Укрзалізниці, під час презентації плану літніх маршрутів.
Йдемо назустріч розвитку внутрішнього туризму й запроваджуємо курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті+" № 745 Київ — Славське весною та влітку. Також вирішили перейменувати цей поїзд з "Лижного експресу" в "Бойківський експрес", адже Карпати можуть дарувати безліч туристичних та спортивних можливостей не лише взимку,
— підкреслив він.
Укрзалізниця планує запустити понад 30 літніх потягів. У керівництві залізничної компанії зазначають, що вони будуть максимально зручними, щоб пасажири з різних регіонів України могли без пересадок діставатися курортних міст.
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