Укрзалізниця запустила "Лижний експрес" зі Славська до Києва у грудні 2020 року. Цей рейс мав працювати тільки взимку. Але 18 березня прийняли рішення про продовження цього маршруту на травневі свята та літній період.

Тепер цей маршрут називається "Бойківський експрес". Швидкісний поїзд "Інтерсіті+" так само курсуватиме щоденно та матиме 5 зупинок на маршруті.

До теми Локдаун у Києві та Львові: як потяги курсуватимуть через міста

Чому запровадили "Бойківський експрес"

Про це повідомив Олександр Перцовський, очільник філії пасажирських перевезень Укрзалізниці, під час презентації плану літніх маршрутів.

Йдемо назустріч розвитку внутрішнього туризму й запроваджуємо курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті+" № 745 Київ — Славське весною та влітку. Також вирішили перейменувати цей поїзд з "Лижного експресу" в "Бойківський експрес", адже Карпати можуть дарувати безліч туристичних та спортивних можливостей не лише взимку,

— підкреслив він.

Укрзалізниця планує запустити понад 30 літніх потягів. У керівництві залізничної компанії зазначають, що вони будуть максимально зручними, щоб пасажири з різних регіонів України могли без пересадок діставатися курортних міст.

Зверніть увагу! На Львівщині ремонтують колії. Через це скасували низку приміських потягів до 25 березня 2021 року. Електричкою не можна буде доїхати у напрямках Ковель – Заболоття та Львів – Сокаль.