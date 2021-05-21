Брали хабарі з власників "євроблях": СБУ викрила митника та 2 експоліцейських – фото

Співробітники СБУ затримали митника та 2 експравоохоронців. Поліцейські брали хабарі з власників "євроблях" та передавали на митний пост "Краківець". За гроші митник вносив неправдиві дані, щоб водій міг уникнути штрафу.
Невдовзі зловмисникам повідомлять про підозру. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.
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Чоловіки брали хабарі з власників "євроблях"
- За інформацією слідства, зловмисники вимагали у чоловіка хабар для митного інспектора.
- За гроші той вніс би фіктивні відомості до бази даних митниці, щоб власник автівки на єврономерах уникнув штрафу за порушення транзиту.
- Експоліцейські просили у митника внести дані щодо виїзду "євробляхи" за межі України у Польщу, якого фактично не було.
- Власник "євробляхи" мав дати за такі послуги 1300 доларів.
- Зловмисників затримали 19 травня у Брюховичах після отримання другої частини хабаря – 900 доларів.
- За інформацією ZAXID.NET, речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська розповіла, що правоохоронці викрили причетність до цієї схеми працівника митного поста "Краківець", якому посередники й мали передати гроші.
Дивіться фото, як затримали зловмисників / Фото СБУ
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Правоохоронці проводять розслідування
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі". Невдовзі посередникам повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.
Наразі слідчі проводять обшуки на митному пості та за місцем проживання зловмисників. Також правоохоронці перевіряють причетність інших працівників митниці до цієї схеми.