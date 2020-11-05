Брав хабар талонами на пальне: на Львівщині затримали голову райдержадміністрації – фото
На Львівщині 4 листопада поліцейські затримали на хабарі голову райдержадміністрації. Посадовець вимагав талони на пальне за вирішення земельного питання.
Чоловік вимагав хабар не у грошах, а в талонах на пальне. Посадовець отримав талони на 1000 літрів дизпалива. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як посадовець вимагав хабар
- Голова однієї з райдержадміністрацій Львівщини вимагав хабар у розмірі 21 тисячі гривень.
- За ці гроші він обіцяв посприяти у зміні цільового призначення земельних ділянок.
- Однак, пізніше посадовець змінив розцінку. Він захотів отримати хабар не у грошах, а у талонах на 1000 літрів дизпалива.
- Чоловіка затримали у його кабінеті.
Посадовець отримав талони на 1000 літрів дизпалива / Фото поліції Львівщини
Що загрожує посадовцеві
Правоохоронці вилучили талони на пальне, які чоловік отримав як хабар.
Невдовзі правоохоронці оголосять чоловікові про підозру в отриманні хабаря в великому розмірі. Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Досудове розслідування продовжується. Невдовзі посадовцеві оберуть запобіжний захід.
Невдовзі правоохоронці повідомлять чоловікові про підозру / Фото поліції Львівщини
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