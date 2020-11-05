На Львівщині 4 листопада поліцейські затримали на хабарі голову райдержадміністрації. Посадовець вимагав талони на пальне за вирішення земельного питання.

Чоловік вимагав хабар не у грошах, а в талонах на пальне. Посадовець отримав талони на 1000 літрів дизпалива. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Читайте також Ексначальника виправної колонії у Львові підозрюють у хабарництві: фото

Як посадовець вимагав хабар

Голова однієї з райдержадміністрацій Львівщини вимагав хабар у розмірі 21 тисячі гривень.

За ці гроші він обіцяв посприяти у зміні цільового призначення земельних ділянок.

Однак, пізніше посадовець змінив розцінку. Він захотів отримати хабар не у грошах, а у талонах на 1000 літрів дизпалива.

Чоловіка затримали у його кабінеті.



Посадовець отримав талони на 1000 літрів дизпалива / Фото поліції Львівщини

Що загрожує посадовцеві

Правоохоронці вилучили талони на пальне, які чоловік отримав як хабар.

Невдовзі правоохоронці оголосять чоловікові про підозру в отриманні хабаря в великому розмірі. Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Досудове розслідування продовжується. Невдовзі посадовцеві оберуть запобіжний захід.



Невдовзі правоохоронці повідомлять чоловікові про підозру / Фото поліції Львівщини