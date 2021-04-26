За словами депутатки Бродівської міськради Ольги Кравчук, 24 квітня син голови Бродівської ОТГ Іван Белей побив її чоловіка та журналіста місцевого телеканалу. Конфлікт виник, коли вони навідались до одного з місцевих ресторанів, щоб зафіксувати на відео порушення карантину.

Інцидент трапився близько 22:00 в готельно-ресторанному комплексі "Колиба", що розташований у селі Лагодів. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

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Депутатка та журналіст хотіли зафільмувати порушення карантину

Депутатка Бродівської міської ради Ольга Кравчук розповіла, що власник готельно-ресторанного комплексу "Колиба", син голови Бродівської ОТГ Іван Белей побив її чоловіка Віталія Кравчука та журналіста місцевого телеканалу "Броди Online" Сергія Нікішина. Внаслідок конфлікту також постраждала камера оператора. За словами депутатки, її розбив Белей.

Кравчук зазначила, що бійка виникла, коли вона зі своїм чоловіком та оператором прибули у "Колибу", де, за їхньою інформацією, відбувалось святкування, попри карантинні обмеження. Нікішин розповів, що коли, вони приїхали до закладу, то у вікнах горіло світло, яке пізніше вимкнули.

Я, як журналіст, приїхав на місце з камерою, щоб перевірити цю інформацію. Також туди прибула депутатка міськради Ольга Кравчук, її чоловік та брат її чоловіка. Ми не заходили ні на територію, ні всередину закладу. Нас перепинив охоронець і заборонив заходити на територію,

– додав оператор.

Журналіст додав, що показав охоронцеві своє посвідчення. Той його забрав та пішов всередину. Через кілька хвилин з закладу вийшов власник й, голосно лаючись, напав на чоловіків.

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Власник ресторану розбив відеокамеру оператора

Нікішин розповів, що власник закладу спочатку кілька разів вдарив Віталія Кравчука та вибив з його рук телефон.

"Спочатку він декілька разів ударив Кравчука. Потім побачив, що я знімаю на камеру, почав до мене кричати нецензурно, кулаком вибив камеру, вона впала на землю. Тоді ще ногою копнув її. Потім двоє охоронців попід руки відвели мене до дороги", – розповів оператор.

Журналіст додав, що через деякий час повернувся на місце бійки, але своєї відеокамери не знайшов. На землі лежали лише дрібні деталі від неї. Також Нікішину не повернули журналістського посвідчення. За його словами, вартість розбитої відеокамери Panasonic HC-X1000 становить 60 тисяч гривень. Окрім цього, вона була оснащена радіосистемою до мікрофона Sennheiser, яка коштує 27 тисяч гривень.

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Чоловіки написали заяву в поліцію

Кравчук розповіла, що Іван Белей кілька разів вдарив її чоловіка – початку кулаком в обличчя, а потім – ногою у спину та живіт. Під час побиття з рук постраждалого випав телефон, який йому досі не повернули. Тож чоловік звернувся з заявою у поліцію.

Такі дії Івана Белея підтверджують, що заклад працював, бо інакше він би надав інформацію, і ще б нас на сміх виставив. Але він, можливо, злякався оприлюднення і вирішив фізично з нами розібратися і знищити докази,

– зазначила депутатка.

Після інциденту Нікішин зняв побої. За попереднім висновком експерта, він отримав забої м'яких тканин. Журналіст також звернувся із заявою до поліції. Сам Іван Белей поки не прокоментував цієї ситуації.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

У поліції Львівщини розповіли, що 25 квітня о 4:40 до правоохоронців звернувся 24-річний житель Бродів. Він працює журналістом-оператором місцевого телеканалу. Чоловік розповів поліцейським, що працівники одного з ресторанів заважали його професійній діяльності, коли він здійснював відеофіксацію порушення карантинних обмежень у закладі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". За таке правопорушення загрожує покарання – до 850 гривень штрафу або до 3 років обмеження волі. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.