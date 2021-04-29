На території Бродівського сміттєзвалища 27 квітня виникла масштабна пожежа. Надзвичайникам було вкрай важко гасити полум'я, адже вітер постійно його роздмухував. Ймовірна причина загоряння – підпал.

Повідомлення про пожежу на Бродівському сміттєзвалищі надійшло надзвичайникам о 7:15. Загоряння виникло у важкодоступному місці, куди вже давно не викидали сміття.

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На території Бродівського сміттєзвалища трапилась пожежа

Надзвичайники дізнались про пожежу на території Бродівського сміттєзвалища о 7:15.

Рятувальники, не гаючи часу, вирушили на місце виклику.

Там вони побачили, що вогонь спалахнув у важкодоступному місці, куди вже майже тиждень не висипали сміття.

Сильний вітер постійно роздмухував полум'я, а складний природний рельєф суттєво ускладнював роботу вогнеборцям.

Надзвичайники локалізували пожежу вранці, проте через вітряну погоду загасити її не вдавалось до пізнього вечора.

На місці працювала пожежна бригада з трьома машинами. Воду підвозили цистернами.

Дивіться відео пожежі на Бродівському сміттєзвалищі:

Пожежа могла виникнути внаслідок підпалу

За попередньою інформацією, місця, звідки розповсюдився вогонь, розташовані біля самого підніжжя сміттєвого валу. Туди не потрапляють прямі сонячні промені. Враховуючи, що вранці та вночі температура становила приблизно 0 градусів тепла, пожежа могла виникнути внаслідок підпалу.

Станом на вечір 28 квітня на території сміттєзвалища ще тривали роботи з ліквідації пожежі. У товщі відходів трималась висока температура. У Бродівській міськраді звернулись до місцевих жителів з проханням зачиняти вікна, адже випари від пожежі є потенційно токсичними.