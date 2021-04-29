На Бродівському сміттєзвалищі трапилась масштабна пожежа: підозрюють підпал – відео

Джерело:Бродівська міська рада
На території Бродівського сміттєзвалища 27 квітня виникла масштабна пожежа. Надзвичайникам було вкрай важко гасити полум'я, адже вітер постійно його роздмухував. Ймовірна причина загоряння – підпал.
Повідомлення про пожежу на Бродівському сміттєзвалищі надійшло надзвичайникам о 7:15. Загоряння виникло у важкодоступному місці, куди вже давно не викидали сміття.
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Дивіться відео пожежі на Бродівському сміттєзвалищі:
За попередньою інформацією, місця, звідки розповсюдився вогонь, розташовані біля самого підніжжя сміттєвого валу. Туди не потрапляють прямі сонячні промені. Враховуючи, що вранці та вночі температура становила приблизно 0 градусів тепла, пожежа могла виникнути внаслідок підпалу.
Станом на вечір 28 квітня на території сміттєзвалища ще тривали роботи з ліквідації пожежі. У товщі відходів трималась висока температура. У Бродівській міськраді звернулись до місцевих жителів з проханням зачиняти вікна, адже випари від пожежі є потенційно токсичними.