У Львові продовжують ремонтувати одну з основних вулиць міста – вулицю Степана Бандери. Наразі там працюють 50 робітників та 20 одиниць техніки.

Джерело: фейсбук-сторінка Андрія Садового.

На кожному етапі реконструкції вулиці Бандери спеціалісти зважають на погодні умови. Так, робітники виконують лише ті роботи, які можна проводити у певну погоду.

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Що наразі відбувається на вулиці Бандери

Мер Львова розповів, що наразі на вулиці Бандери тривають ремонтні роботи.

Тривають ремонтні роботи. Бруківка на місці. Зараз там працює 50 робітників та 20 одиниць техніки. Вже завершують прокладання колектора до вулиці Коновальця, та водогону до вулиці Антоновича,

– зазначив Садовий.

Міський голова зазначив, що виконавець робіт моніторить температуру повітря, тому на кожному етапі відбуваються роботи, які можна проводити за певних погодних умов. Так, прокладати колектор набагато доцільніше й безпечніше взимку, адже саме тоді є найменша ймовірність зсувів ґрунту.

Цього тижня міська влада проведе нараду з Управлінням екології та підрядником, на якій обговорюватимуть долю дерев на вулиці Бандери.

"Важливо, щоб жодне насадження не було пошкодженим. За прогнозами ремонт вулиці Бандери триватиме до кінця серпня. Кошти на завершення ремонту закладено. Вибачте за незручності, але таким чином робимо наше місто кращим", – підсумував Садовий.

Дивіться фото ремонту вулиці Бандери / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Садового

Коротко про ремонт вулиці Бандери у Львові