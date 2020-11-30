Різдво скасувати не можна, – Садовий розповів про локдаун у Львові
Міський голова Львова підкреслив, що ситуація з COVID-19 у місті наразі залишається стабільною. Ба більше, Андрій Садовий підкреслив, що до Львова на Різдво хочуть приїхати численні туристи, а тому жодні заборони діяти не будуть.
Також мер Львова зазначив, що з локдауном поспішати не треба. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
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Про локдаун у Львові
Андрій Садовий підкреслив, що уряд остаточно не вирішив, яким буде локдаун, але обмеження мають бути індивідуальними та враховувати специфіку кожного регіону.
Ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому жодні заборони діяти не будуть. Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста,
– зазначив мер в ефірі радіо "Люкс".
На думку Садового, потрібно щодня моніторити ситуацію та акцентувати увагу на дотримання маскового режиму й інших карантинних обмежень. Мер Львова пояснив, що це може дати більший ефект, ніж від жорсткого карантину.
Про ситуацію з COVID-19 у Львові
Як зауважив Андрій Садовий, ситуація станом на 30 листопада у Львові "тримається рівно за кількістю людей, які захворіли, і за ліжко-місцями". Він додав, що у місті є приблизно 49% ліжок, зайнятих у наших міських комунальних лікарнях.
Статистика поширення коронавірусу у Львові
- За минулу добу лабораторні центри провели 784 ПЛР-тести. З них 442 були позитивні.
- Загалом коронавірусну інфекцію виявили у 46 078 осіб, зокрема по місту Львову – 19 732.
- З них 29 068 – одужали (у Львові – 13 268), 1 236 – померли (у Львові – 596).
- Наразі у медичних закладах у стаціонарах перебуває 598 осіб, з них з коронавірусом – 412. В реанімації - 35 осіб, 11 – на апаратах ШВЛ.
Що відомо про можливий локдаун в Україні
- Локдаун – це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування як у самій країні, так і за її межами. Під час локдауну нормально функціонують лише організації, що надають основні послуги.
- І президент, і керівництво МОЗ вже неодноразово порушували питання введення в Україні локдауну. У своїх заявах вони щоразу називали інші умови, за яких жорсткий карантин може повернутися в Україну.
- Міністр культури Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун в Україні на період новорічних свят.
- У МОЗ також припустили, що до жорсткого карантину Україна може повернутися, якщо за добу інфікуватимуться 30 тисяч людей.
- Згодом у Кабінеті Міністрів заявили, що розглядають можливість введення "інтелектуального локдауну". Він буде враховувати ситуацію з захворюваністю на COVID-19 у кожному регіоні.
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