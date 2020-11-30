Міський голова Львова підкреслив, що ситуація з COVID-19 у місті наразі залишається стабільною. Ба більше, Андрій Садовий підкреслив, що до Львова на Різдво хочуть приїхати численні туристи, а тому жодні заборони діяти не будуть.

Також мер Львова зазначив, що з локдауном поспішати не треба. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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Про локдаун у Львові

Андрій Садовий підкреслив, що уряд остаточно не вирішив, яким буде локдаун, але обмеження мають бути індивідуальними та враховувати специфіку кожного регіону.

Ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому жодні заборони діяти не будуть. Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста,

– зазначив мер в ефірі радіо "Люкс".

На думку Садового, потрібно щодня моніторити ситуацію та акцентувати увагу на дотримання маскового режиму й інших карантинних обмежень. Мер Львова пояснив, що це може дати більший ефект, ніж від жорсткого карантину.

Про ситуацію з COVID-19 у Львові

Як зауважив Андрій Садовий, ситуація станом на 30 листопада у Львові "тримається рівно за кількістю людей, які захворіли, і за ліжко-місцями". Він додав, що у місті є приблизно 49% ліжок, зайнятих у наших міських комунальних лікарнях.

Статистика поширення коронавірусу у Львові

За минулу добу лабораторні центри провели 784 ПЛР-тести . З них 442 були позитивні.

. З них 442 були позитивні. Загалом коронавірусну інфекцію виявили у 46 078 осіб , зокрема по місту Львову – 19 732.

, зокрема по місту Львову – 19 732. З них 29 068 – одужали (у Львові – 13 268), 1 236 – померли (у Львові – 596).

(у Львові – 13 268), (у Львові – 596). Наразі у медичних закладах у стаціонарах перебуває 598 осіб, з них з коронавірусом – 412. В реанімації - 35 осіб, 11 – на апаратах ШВЛ.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Україні зареєстрували 732 625 випадків COVID-19, одужали – 345 149 осіб, летальних випадків – 12 327.

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