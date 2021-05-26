Причина тимчасового відключення газу – проведення невідкладних робіт на підземному газопроводі. Проте, коли саме відновлять газопостачання, у "Львівгазі" поки не повідомили.
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Де у Львові та Винниках не буде газу 27 травня
- вулиця Медової Печери – приватний сектор;
- вулиця Голубця – усі будинки;
- вулиця Дріжджова – усі будинки;
- вулиця Пасічна – будинки №25а, 49б, 33, 39а;
- вулиця Медової Печери – будинки № 3а, 54, 40а;
- Винники, вулиця Богдана Хмельницького – усі будинки.