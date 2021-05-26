Низка будинків у Львові та Винниках 27 травня залишиться без газу: перелік вулиць

26 травня 2021 , 11:20
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Джерело:

"Львівгаз"

У Львові та Винниках 27 травня до деяких будинків тимчасово припинять подачу газу. Зокрема, без блакитного палива залишаться жителі вулиць Личаківської, Пасічної та Медової печери.

Причина тимчасового відключення газу – проведення невідкладних робіт на підземному газопроводі. Проте, коли саме відновлять газопостачання, у "Львівгазі" поки не повідомили.

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Де у Львові та Винниках не буде газу 27 травня

  • вулиця Медової Печери – приватний сектор;
  • вулиця Голубця – усі будинки;
  • вулиця Дріжджова – усі будинки;
  • вулиця Пасічна – будинки №25а, 49б, 33, 39а;
  • вулиця Медової Печери – будинки № 3а, 54, 40а;
  • Винники, вулиця Богдана Хмельницького – усі будинки.
Зверніть увагу! Наразі у Львові тривають гідравлічні випробування тепломереж. У зв'язку з цим, без гарячої води майже на місяць залишилась низка львівських вулиць. Проте у 2021 році вперше її подачу до медзакладів не припинятимуть. У деякі будинки водопостачання відновлять 3 червня, а в інші – 23 червня.
Автор: Ольга Котів