Будинок повністю згорів: власник намагався загасити пожежу самотужки – фото
У селі Гутисько-Тур'янське, що на Львівщині, 18 листопада трапилась пожежа у житловому будинку. Його власник самотужки намагався загасити вогонь, але отруївся димом. Чоловіка врятували надзвичайники.
Пожежа виникла близько 12 години ранку. Наразі правоохоронці встановлюють причини займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Місцеві мешканці зателефонували до надзвичайників близько 12:11.
- Вони розповіли, що у селі Гутисько-Тур'янське загорівся житловий будинок.
- Пожежники, не гаючи ні хвилини, виїхали на місце виклику. Там вони побачили, що вогонь вже повністю охопив будинок.
- Його 82-річний власник намагався загасити пожежу самотужки. Проте чоловік отруївся продуктами горіння. Медики відвезли його у лікарню.
- Рятувальники локалізували о 13:48. Повністю загасити вогонь вдалось о 14:22.
Пожежа виникла близько 12:00 / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі
Внаслідок пожежі повністю згорів житловий будинок. Проте рятувальники запобігли поширенню вогню на 3 сусідніх будинків.
До ліквідації вогню долучились 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини пожежі.
Власник будинку намагався загасити пожежу самотужки / Фото ДСНС Львівщини
Будинок повністю згорів / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини пожежі / Фото ДСНС Львівщини
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