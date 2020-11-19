У селі Гутисько-Тур'янське, що на Львівщині, 18 листопада трапилась пожежа у житловому будинку. Його власник самотужки намагався загасити вогонь, але отруївся димом. Чоловіка врятували надзвичайники.

Пожежа виникла близько 12 години ранку. Наразі правоохоронці встановлюють причини займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. Цікаво На Львівщині трапилась нищівна пожежа: жінка отруїлась димом і не могла врятуватись – фото Як трапилась пожежа Місцеві мешканці зателефонували до надзвичайників близько 12:11.

Вони розповіли, що у селі Гутисько-Тур'янське загорівся житловий будинок.

Пожежники, не гаючи ні хвилини, виїхали на місце виклику. Там вони побачили, що вогонь вже повністю охопив будинок.

Його 82-річний власник намагався загасити пожежу самотужки. Проте чоловік отруївся продуктами горіння. Медики відвезли його у лікарню.

Рятувальники локалізували о 13:48. Повністю загасити вогонь вдалось о 14:22.

Пожежа виникла близько 12:00 / Фото ДСНС Львівщини Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі Внаслідок пожежі повністю згорів житловий будинок. Проте рятувальники запобігли поширенню вогню на 3 сусідніх будинків. До ліквідації вогню долучились 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини пожежі.

Власник будинку намагався загасити пожежу самотужки / Фото ДСНС Львівщини

Будинок повністю згорів / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці встановлюють обставини пожежі / Фото ДСНС Львівщини