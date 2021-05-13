Вибух трапився о 5:07 у селі Язлівчик Золочівського району. Наразі фахівці встановлюють причини та обставини події.

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У приватному будинку вибухнув газ

  • О 5:07 надзвичайникам надійшло повідомлення про вибух газу у селі Язлівчик.
  • Він трапився у дерев'яному житловому будинку.
  • Відомо, що на момент вибуху в будинку нікого не було.
  • На місце події негайно виїхали бродівські рятувальники.
  • Там вони побачили, що внаслідок вибуху виникло загоряння.
  • Вогнеборці локалізували пожежу о 5:24, а вже о 5:31 – повністю її ліквідували.

Дивіться фото з місця події / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок вибуху

Вибух вщент зруйнував будинок – його стіни та стеля розлетілись на шматки. Окрім цього, в будинку та господарській будівлі, що розташована поруч, виникла пожежа, яку швидко загасили.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поки невідомо, чому в будинку трапився вибух газу. Наразі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.