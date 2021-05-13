Будинок розлетівся на друзки: на Львівщині трапився потужний вибух газу – фото

На Львівщині 13 травня трапився потужний вибух газу у житловому будинку. Внаслідок інциденту його стіни та дах розірвало на шматки.

Вибух трапився о 5:07 у селі Язлівчик Золочівського району. Наразі фахівці встановлюють причини та обставини події.

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У приватному будинку вибухнув газ

О 5:07 надзвичайникам надійшло повідомлення про вибух газу у селі Язлівчик.

Він трапився у дерев'яному житловому будинку.

Відомо, що на момент вибуху в будинку нікого не було.

На місце події негайно виїхали бродівські рятувальники.

Там вони побачили, що внаслідок вибуху виникло загоряння.

Вогнеборці локалізували пожежу о 5:24, а вже о 5:31 – повністю її ліквідували.

Дивіться фото з місця події / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок вибуху

Вибух вщент зруйнував будинок – його стіни та стеля розлетілись на шматки. Окрім цього, в будинку та господарській будівлі, що розташована поруч, виникла пожежа, яку швидко загасили.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поки невідомо, чому в будинку трапився вибух газу. Наразі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.