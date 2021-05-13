Будинок розлетівся на друзки: на Львівщині трапився потужний вибух газу – фото

13 травня 2021 , 07:40
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС Львівщини

На Львівщині 13 травня трапився потужний вибух газу у житловому будинку. Внаслідок інциденту його стіни та дах розірвало на шматки.

Вибух трапився о 5:07 у селі Язлівчик Золочівського району. Наразі фахівці встановлюють причини та обставини події.

Цікаво Вибух батареї електросамоката: назвали причину масштабної пожежі у львівській багатоповерхівці

У приватному будинку вибухнув газ

  • О 5:07 надзвичайникам надійшло повідомлення про вибух газу у селі Язлівчик.
  • Він трапився у дерев'яному житловому будинку.
  • Відомо, що на момент вибуху в будинку нікого не було.
  • На місце події негайно виїхали бродівські рятувальники.
  • Там вони побачили, що внаслідок вибуху виникло загоряння.
  • Вогнеборці локалізували пожежу о 5:24, а вже о 5:31 – повністю її ліквідували.

Дивіться фото з місця події / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок вибуху

Вибух вщент зруйнував будинок – його стіни та стеля розлетілись на шматки. Окрім цього, в будинку та господарській будівлі, що розташована поруч, виникла пожежа, яку швидко загасили.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поки невідомо, чому в будинку трапився вибух газу. Наразі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Зверніть увагу! В Одесі вночі 27 квітня трапився вибух газу у житловому будинку на вулиці Сєрова. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не загинув. Проте одна жінка травмувалась. У мережі з'явилося відео, як рятувальники діставали її з-під завалів.
Автор: Ольга Котів