На будівництві львівської новобудови робітник впав з 4 поверху
У Львові 4 листопада 49-річний будівельник впав з 4 поверху новобудови. Травмованого чоловіка відвезли до лікарні.
Інцидент трапився близько 10:33. Робітник травмувався під час будівництва новобудови на вулиці Замарстинівській. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Як чоловік впав з 4 поверху
- Близько 10:33 ранку 49-річний робітник сильно травмувався на роботі.
- Чоловік впав з 4 поверху на будівництві новобудови на вулиці Замарстинівській 134.
- Працівника компанії-підрядника, яка здійснює будівництво новобудови, відвезли до лікарні.
- Медики поставили попередній діагноз – "політравма".
Що кажуть у компанії, яка будує на Замарстинівській
За інформацією, яка розміщена на сайті ЛУН, саме компанія "Галжитлобуд" будує новобудову на вулиці Замарстинівській 134. Проте будівельними роботами займається підрядник – ТзОВ "Галицький будівельний гарант".
За інформацією ZAXID.NET, у "Галжитлобуд" нічого не знають про інцидент, який трапився сьогодні на їхньому будівництві.
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