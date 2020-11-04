У Львові 4 листопада 49-річний будівельник впав з 4 поверху новобудови. Травмованого чоловіка відвезли до лікарні.

Інцидент трапився близько 10:33. Робітник травмувався під час будівництва новобудови на вулиці Замарстинівській. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Читайте також На Львівщині водійка Suzuki на смерть збила велосипедиста: фото

Як чоловік впав з 4 поверху

Близько 10:33 ранку 49-річний робітник сильно травмувався на роботі.

Чоловік впав з 4 поверху на будівництві новобудови на вулиці Замарстинівській 134.

Працівника компанії-підрядника, яка здійснює будівництво новобудови, відвезли до лікарні.

Медики поставили попередній діагноз – "політравма".

Що кажуть у компанії, яка будує на Замарстинівській

За інформацією, яка розміщена на сайті ЛУН, саме компанія "Галжитлобуд" будує новобудову на вулиці Замарстинівській 134. Проте будівельними роботами займається підрядник – ТзОВ "Галицький будівельний гарант".

За інформацією ZAXID.NET, у "Галжитлобуд" нічого не знають про інцидент, який трапився сьогодні на їхньому будівництві.