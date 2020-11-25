У Львові триває реконструкція вулиці Пекарської. З 26 листопада ділянку від вулиці Шімзерів до Тершаковців перекриють через проведення ремонтних робіт.

Ремонт вулиці Пекарської проводить ТзОВ "Вельт Капітал" на замовлення ЛКП "Львівавтодор". Вартість проєкту становить 109,4 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як відбувається ремонт вулиці Пекарської

Ділянку вулиці Пекарської від вулиці Тершаковців до Шімзерів перекриють з 26 листопада до 1 вересня 2021 року. Подивитись на мапу об'їзду перекритої ділянки дороги можна на сайті Львівської міськради.

Роботи на ділянці вулиці від Мечникова до Шімзерів розпочалися з 1 вересня 2020 року. Тут підрядник замінив усі комунікації та почав вкладати бруківку.

Від завтра (26 листопада – 24 канал) розпочинаємо роботи на відрізку від вулиці Шімзерів до вулиці Тершаковців, тобто в роботі буде вже вся ділянка вулиці, яка має бути відремонтована,

— розповіли у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Тендер для визначення виконавця ремонту на вулиці Пекарській відбувався через Prozzoro. ТзОВ "Вельт Капітал" запропонував найнижчу ціну реконструкції – кошторисна вартість робіт становила 141 мільйон гривень, а переможець торгів запропонував 109,4 мільйона.

Дивіться фото ремонту вулиці Пекарської у Львові / Фото Романа Балука

Коротко про ремонт вулиці Пекарської