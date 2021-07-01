Найбільше мешканцям дошкуляють підземні комунікації, які вкотре прорвало. Детальніше про те, як Львів бореться з наслідками негоди – в сюжеті.

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На Торф'яній – стик двох колекторів: в одному тече річка Полтва, в іншому – стічні води. Тож щоразу, коли води дуже багато, труби "тріщать по швах".

Ріки на цій вулиці сягали підвіконня першого поверху. Працівники Львівводоканалу вже латають стики. Закінчити обіцяють до кінця тижня.

Ці роботи виконують для того, щоб не було інфільтрації (проникнення атмосферних і поверхневих вод – 24 канал) ґрунта з водою в середину колектора. Щоб в повсякденний день в нас тут не утворювалося провалля,

– відзначив начальник дільниці каналізаційних мереж Львівводоканалу Степан Дацко.

Буревій повалив майже 240 дерев: 7 з них впали на автомобілі. Половина деревопаду відбулася в міських парках. Там зараз активно розгрібають, розчищають, розпилюють та вивозять.

Як Львів бореться з наслідками негоди: дивіться сюжет

Комунальники працювали всю ніч, аби на ранок містом можна було їздити. "Ми роботу розпочали ще вчора (30 червня – 24 канал) після буревію. Під час нього працювали бригади, які відкривали дощоприймачі. Тому що через сильний вітер зривало листя, гілки. Те листя та гілки потрапляли в дощоприймачі", – зауважила заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк.

Неподалік Львова блискавка влучила в будинок

Знеструмлення, зірвані дахи, пориви електромереж – це не все. Неподалік Львова горіла хата, в яку влучила блискавка. На щастя, ніхто не постраждав. Утім надзвичайники вогонь гасили понад годину. Та й загалом роботи їм не бракувало.

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За словами речника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Ігоря Куруса, на території області львівські рятувальники здійснили 13 виїздів щодо ліквідації наслідків негоди. Зокрема вони відбуксирували 2 автомобілі, які розташовувалися на затоплених ділянка дороги. В одному з автомобілів перебувало 3 осіб.



Град на Львівщині / Фото Varta

"Вогнеборці порізали 4 дерева, що впали, та перешкоджали проїзду автотранспорту. Загалом до ліквідації наслідків негоди від рятувальників залучали 13 одиниць спецтехніки та 48 рятувальників", – відзначив Курус.

Відзначимо! Це вже другий подібний буревій у Львові за останній тиждень.

Подекуди в регіоні випав град завбільшки з волоський горіх. Негода знеструмила і 200 населених пунктів на Львівщині.