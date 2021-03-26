СБУ затримала міжнародних контрабандистів, які вивозили бурштин через аеропорти "Львів" та "Бориспіль". Під час обшуків правоохоронці вилучили 170 кілограмів ювелірних прикрас та 1300 кілограмів бурштину вартістю близько 11 мільйонів гривень.

У зловмисників вилучили декілька партій контрабандних товарів. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування. До теми Вилучили 30 кілограмів бурштину: польські митники затримали 2 українців – фото Бурштин вивозили через аеропорти "Львів" та "Бориспіль" СБУ почала документувати діяльність злочинної групи у вересні 2020 року.

Врешті правоохоронці встановили канал контрабанди каміння та його організаторів.

Контрабандисти нелегально вивозили оброблений бурштин за кордон через аеропорти "Бориспіль" та "Львів".

Також вони надсилали товар через сервіси міжнародної пошти за підробленими товарно-супровідними документами.

Незаконний бізнес організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу.

До нього долучились 7 жителів Рівненської області, які скуповували у місцевих старателів нелегально видобутий бурштин.

З частини придбаного каміння зловмисники виготовляли ювелірні прикраси на замовлення іноземних клієнтів.

Каміння обробляли на одному з приватних підприємств в області. Дивіться відео, як СБУ затримала контрабандистів: Цікаво В аеропорту "Львів" митники вилучили у туристів понад 1500 нарковмісних таблеток: фото Правоохоронці вилучили кілька партій бурштину Під час обшуків у помешканнях зловмисників та у виробничих приміщеннях правоохоронці знайшли: майже 1300 кілограмів бурштину різних фракцій;

понад 170 кілограмів готових виробів;

технологічне обладнання для обробки бурштину;

комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне видобування, збут, придбання, пересилання чи переробку бурштину". На усі вилучені речі наклали арешт. Невдовзі зловмисникам повідомлять про підозри. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

СБУ затримала контрабандистів / Фото СБУ

Зловмисники вивозили з України бурштин / Фото СБУ

Правоохоронці вилучили усю контрабанду / Фото СБУ