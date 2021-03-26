Вилучили бурштину на 11 мільйонів гривень: СБУ затримала контрабандистів – фото і відео

14:54

СБУ затримала міжнародних контрабандистів, які вивозили бурштин через аеропорти "Львів" та "Бориспіль". Під час обшуків правоохоронці вилучили 170 кілограмів ювелірних прикрас та 1300 кілограмів бурштину вартістю близько 11 мільйонів гривень.