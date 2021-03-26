Вилучили бурштину на 11 мільйонів гривень: СБУ затримала контрабандистів – фото і відео

Джерело:СБУ
СБУ затримала міжнародних контрабандистів, які вивозили бурштин через аеропорти "Львів" та "Бориспіль". Під час обшуків правоохоронці вилучили 170 кілограмів ювелірних прикрас та 1300 кілограмів бурштину вартістю близько 11 мільйонів гривень.
У зловмисників вилучили декілька партій контрабандних товарів. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.
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Дивіться відео, як СБУ затримала контрабандистів:
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Під час обшуків у помешканнях зловмисників та у виробничих приміщеннях правоохоронці знайшли:
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне видобування, збут, придбання, пересилання чи переробку бурштину". На усі вилучені речі наклали арешт.
Невдовзі зловмисникам повідомлять про підозри. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
СБУ затримала контрабандистів / Фото СБУ
Зловмисники вивозили з України бурштин / Фото СБУ
Правоохоронці вилучили усю контрабанду / Фото СБУ