Chanel, Dior та Louis Vuitton: митники знайшли елітну контрабанду – фото
Співробітники Галицької митниці знайшли у мікроавтобусі незадекларовані речі від відомих брендів. Серед контрабанди, яку перевозив чоловік, були одяг та аксесуари від Chanel, Dior, Louis Vuitton та інших марок.
Чоловік вказав у декларації, що перевозить особисті речі. Проте під час огляду митники знайшли 72 речі від всесвітньовідомих брендів. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.
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Як у чоловіка знайшли елітну контрабанду
- 35-річний житель Івано-Франківщини прибув на своєму мікроавтобусі з Польщі на пункт пропуску Шегині – Медика.
- Для в'їзду в Україну він обрав "червоний коридор".
- Чоловік вказав у декларації, що перевозить особисті речі.
- Проте, коли митники оглянули його автівку, то знайшли одяг, сумки та взуття відомих марок.
- Загалом чоловік перевозив без декларування 72 речі.
- Одяг та аксесуари від Chanel, Dior, Louis Vuitton та інших марок заховали у пакунках, які були прикриті особистими речами водія.
- У поясненні чоловік зазначив, що про вміст пакунків він не знав. Люди, які їх дали, запевнили його, що це дешеві речі.
Дивіться фото, що саме митники знайшли в авто чоловіка / Фото Галицької митниці
Усі незадекларовані речі вилучили
Митники склали протокол про порушення митних правил. За недекларування товару чоловікові загрожує штраф в розмірі вартості речей та їхня конфіскація. Митники вилучили у весь товар.
Співробітники скерували речі на експертизу, щоб точно визначити їхню вартість. Справу скерують до суду.
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