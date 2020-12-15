Співробітники Галицької митниці знайшли у мікроавтобусі незадекларовані речі від відомих брендів. Серед контрабанди, яку перевозив чоловік, були одяг та аксесуари від Chanel, Dior, Louis Vuitton та інших марок.

Чоловік вказав у декларації, що перевозить особисті речі. Проте під час огляду митники знайшли 72 речі від всесвітньовідомих брендів. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.

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Як у чоловіка знайшли елітну контрабанду

35-річний житель Івано-Франківщини прибув на своєму мікроавтобусі з Польщі на пункт пропуску Шегині – Медика.

Для в'їзду в Україну він обрав "червоний коридор".

Чоловік вказав у декларації, що перевозить особисті речі.

Проте, коли митники оглянули його автівку, то знайшли одяг, сумки та взуття відомих марок.

Загалом чоловік перевозив без декларування 72 речі.

Одяг та аксесуари від Chanel, Dior, Louis Vuitton та інших марок заховали у пакунках, які були прикриті особистими речами водія.

У поясненні чоловік зазначив, що про вміст пакунків він не знав. Люди, які їх дали, запевнили його, що це дешеві речі.

Дивіться фото, що саме митники знайшли в авто чоловіка / Фото Галицької митниці

Усі незадекларовані речі вилучили

Митники склали протокол про порушення митних правил. За недекларування товару чоловікові загрожує штраф в розмірі вартості речей та їхня конфіскація. Митники вилучили у весь товар.

Співробітники скерували речі на експертизу, щоб точно визначити їхню вартість. Справу скерують до суду.