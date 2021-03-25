На час локдауну у Львові не курсуватиме автобус №45
З 25 березня Львівщина увійшла у червону зону. Зважаючи на значне зниження кількості пасажирів, в ЛКП "АТП № 1" вирішили призупинити роботу автобусного маршруту №45.
Джерело:Львівська міськрада
Автобуси №45 не курсуватимуть з 25 березня до кінця локдауну. Інші автобусні маршрути працюватимуть у посиленому карантинному режимі.
Актуально Львів у червоній зоні: які обмеження діятимуть у місті
Завантаженість автобусів №45 впала на 75%
ЛКП "АТП №1" вирішило призупинити роботу автобусного маршруту №45 на час локдауну. Перевізник розповів, що причиною такого рішення є низький пасажиропотік.
У зв'язку з тим, що зачинений ТРЦ Victoria Gardens, не їздять учні та студенти, значно впав пасажиропотік на маршруті №45. Маршрут проходить під трамвайними та тролейбусними лініями й під час локдауну завантажений не більше ніж на 25%,
– розповіли у "АТП №1".
Також в "АТП №1" зазначили, що наразі на підприємстві є дуже багато водіїв хворих на коронавірус. Тож водії автобусів №45 без роботи не залишаться – їх скерують на інші маршрути.
"Крім того, зараз в АТП понад 60 хворих водіїв. Тому на час локдауну роботу маршруту тимчасово призупинено", – розповіли у ЛКП "АТП №1".
Цікаво У Львові допомагатимуть підприємцям під час карантину: мерія прийняла низку рішень
Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові
- Загалом на Львівщині захворіли 97,44 тисячі людей. На жаль, 2552 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 76,47 тисячі людей одужали.
- У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 47,74 тисячі людей. Понад 37,88 тисячі хворих вже одужали, а 1182 – померли.
- Лабораторні центри 24 березня провели 3202 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 1032 жителів Львівщини, серед яких 515 львів'ян.
- Загалом в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 883 пацієнти. У 775 людей є коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 25 людей – підключені до апаратів ШВЛ.
Поділитися новиною