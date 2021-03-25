На час локдауну у Львові не курсуватиме автобус №45

Джерело:Львівська міськрада
З 25 березня Львівщина увійшла у червону зону. Зважаючи на значне зниження кількості пасажирів, в ЛКП "АТП № 1" вирішили призупинити роботу автобусного маршруту №45.
Автобуси №45 не курсуватимуть з 25 березня до кінця локдауну. Інші автобусні маршрути працюватимуть у посиленому карантинному режимі.
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ЛКП "АТП №1" вирішило призупинити роботу автобусного маршруту №45 на час локдауну. Перевізник розповів, що причиною такого рішення є низький пасажиропотік.
У зв'язку з тим, що зачинений ТРЦ Victoria Gardens, не їздять учні та студенти, значно впав пасажиропотік на маршруті №45. Маршрут проходить під трамвайними та тролейбусними лініями й під час локдауну завантажений не більше ніж на 25%,
– розповіли у "АТП №1".
Також в "АТП №1" зазначили, що наразі на підприємстві є дуже багато водіїв хворих на коронавірус. Тож водії автобусів №45 без роботи не залишаться – їх скерують на інші маршрути.
"Крім того, зараз в АТП понад 60 хворих водіїв. Тому на час локдауну роботу маршруту тимчасово призупинено", – розповіли у ЛКП "АТП №1".
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