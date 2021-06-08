Причина відключення газу – проведення робіт на підземному газопроводі. Газопостачання планують відновити після завершення ремонту.
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Де у Львові не буде газу 8 червня
- проспект Червоної Калини – будинки № 25, 27, 29, 31, 33, 22, 24, 26, 28, 30, 26а, 26б, 26в, 28а, 28б;
- вулиця Рахівська – будинки № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50а, 50б, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 60в, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90а, 94;
- вулиця Розбіжна – будинки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22;
- вулиця Райдужна – будинки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 33;
- вулиця Росиста – будинки № 3, 5, 9;
- вулиця Вітрякова – будинки № 1, 3, 5, 7;
- вулиця Рівнинна – будинки № 3, 5, 7, 8, 9;
- вулиця Сусідня – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- вулиця Ромашкова – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 10а;
- вулиця Рожева – будинки № 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
- вулиця Гостинна – будинки № 1, 3, 4, 5, 7, 9;
- вулиця Колійна – будинки № 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 21;
- вулиця Рядова – будинки № 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
- вулиця Козловського – будинки № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17;
- вулиця Бережанська – будинки № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 63, 77, 79, 85, 89, 91, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 119;
- вулиця Колодзінського – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 18;
- вулиця Кам'янецька – будинки № 24а, 24б;
- вулиця Угорська – будинки № 12, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д, 14е, 15, 17, 19, 20, 22, 22а, 24, 2.