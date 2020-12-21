У Львові триває ремонт електромереж міста. Тому 22 грудня у деяких будинках Личаківського, Франківського та Сихівського районів тимчасово вимкнуть світло.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Цікаво У Львові відкрили для проїзду частину відремонтованої вулиці Богдана Хмельницького Де вимкнуть світло у Личаківському районі з 8:00 до 17:00 вулиця Лисенка – будинок № 57;

вулиця Лісна – будинок № 4А. Де вимкнуть світло у Сихівському районі з 10:00 до 16:00 вулиця Білоцерківська – будинки № 3, 6;

вулиця Вигін – будинки № 20, 22, 26;

вулиця Орлина – будинки № 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8;

вулиця Радість – будинки № 4, 8А, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 21а;

вулиця Радість бічна – будинки № 1А, 3, 8, 9, 11, 15, 17. Де вимкнуть світло у Франківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Остроградських – будинки № 2, 4, 6, 8, 10, 12. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна знайти на сайті "Львівобленерго".