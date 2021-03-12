Двоє жителів Турки поїхали на заробітки до Чехії. 9 березня їхні тіла знайшли у холодильній камері для зберігання фруктів.

30-річний Юрій Рабко та 31-річний Михайло Шуптар періодично їздили на заробітки до Чехії. Обоє були одружені та мали дітей. Читайте також Провалилась крізь скло: у Чехії загинула українська заробітчанка Ймовірно, чоловіки задихнулись газом Тіла заробітчан знайшли 9 березня у промисловому холодильнику на підприємстві, куди вони поїхали працювати.

За попередньою інформацією, чоловіки задихнулися газом, яким наповнюють такі холодильники, для кращого зберігання фруктів.

Поки невідомо у якому місті та на якому саме підприємстві трапилась ця трагедія.

Голова Турківської міської громади Ярослав Паращич розповів, що чоловіки періодично їздили на заробітки до Чехії.

Останнього разу вони перебували там близько 2 місяців.

Обоє були одружені. Внаслідок трагедії без батьків залишилися маленькі діти.

Невдовзі тіла загиблих відправлять додому.

Обставини події розслідує чеська поліція. Зверніть увагу! Досить часто в промислових холодильних камерах для зберігання фруктів створюють контрольоване анаеробне середовище. Увійти до такого холодильника означає наразити себе на смертельну небезпеку.