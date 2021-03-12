У Чехії трагічно загинули 2 українських заробітчан: їхні тіла знайшли в холодильнику

Двоє жителів Турки поїхали на заробітки до Чехії. 9 березня їхні тіла знайшли у холодильній камері для зберігання фруктів.
30-річний Юрій Рабко та 31-річний Михайло Шуптар періодично їздили на заробітки до Чехії. Обоє були одружені та мали дітей.
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Ймовірно, чоловіки задихнулись газом
Зверніть увагу!
- Тіла заробітчан знайшли 9 березня у промисловому холодильнику на підприємстві, куди вони поїхали працювати.
- За попередньою інформацією, чоловіки задихнулися газом, яким наповнюють такі холодильники, для кращого зберігання фруктів.
- Поки невідомо у якому місті та на якому саме підприємстві трапилась ця трагедія.
- Голова Турківської міської громади Ярослав Паращич розповів, що чоловіки періодично їздили на заробітки до Чехії.
- Останнього разу вони перебували там близько 2 місяців.
- Обоє були одружені. Внаслідок трагедії без батьків залишилися маленькі діти.
- Невдовзі тіла загиблих відправлять додому.
- Обставини події розслідує чеська поліція.
Досить часто в промислових холодильних камерах для зберігання фруктів створюють контрольоване анаеробне середовище. Увійти до такого холодильника означає наразити себе на смертельну небезпеку.