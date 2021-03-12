У Чехії трагічно загинули 2 українських заробітчан: їхні тіла знайшли в холодильнику

12 березня 2021 , 15:18
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Джерело:

ZAXID.NET

Двоє жителів Турки поїхали на заробітки до Чехії. 9 березня їхні тіла знайшли у холодильній камері для зберігання фруктів.

30-річний Юрій Рабко та 31-річний Михайло Шуптар періодично їздили на заробітки до Чехії. Обоє були одружені та мали дітей.

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Ймовірно, чоловіки задихнулись газом

  • Тіла заробітчан знайшли 9 березня у промисловому холодильнику на підприємстві, куди вони поїхали працювати.
  • За попередньою інформацією, чоловіки задихнулися газом, яким наповнюють такі холодильники, для кращого зберігання фруктів.
  • Поки невідомо у якому місті та на якому саме підприємстві трапилась ця трагедія.
  • Голова Турківської міської громади Ярослав Паращич розповів, що чоловіки періодично їздили на заробітки до Чехії.
  • Останнього разу вони перебували там близько 2 місяців.
  • Обоє були одружені. Внаслідок трагедії без батьків залишилися маленькі діти.
  • Невдовзі тіла загиблих відправлять додому.
  • Обставини події розслідує чеська поліція.
Зверніть увагу! Досить часто в промислових холодильних камерах для зберігання фруктів створюють контрольоване анаеробне середовище. Увійти до такого холодильника означає наразити себе на смертельну небезпеку.