На Львівщині вирує негода. Тож у зв'язку з погіршенням погодних умов на 2 трасах області тимчасово заборонили рух вантажівок.

Проїзд вантажівок заборонили на найскладніших дорогах. Усіма іншими трасами області наразі можна проїхати.

До теми Через негоду на Львівщині обмежили рух вантажівок: перелік доріг

На яких трасах заборонили рух вантажівок

У зв'язку з погіршенням погодних умов тимчасово зупинили проїзд для великогабаритного транспорту такими трасами:

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська;

М-06 Київ – Чоп.

На території Львівщини працює снігоочисна техніка. Вночі 12 лютого для очищення доріг державного та місцевого значення залучили 205 одиниць техніки та використали 1186 тонн піщано-соляної суміші.

Служба автомобільних доріг у Львівській області залучила 150 одиниць снігоочисної техніки та використала 971 тонну піщано-соляної суміші.

Своєю чергою, департамент дорожнього господарства облдержадміністрації залучив 55 одиниць техніки та використав 215 тонн суміші.

У ЛОДА закликають дотримуватись правил дорожнього руху. У разі виявлення нерозчищених доріг потрібно звернутись на гарячу лінію області за номером 112.



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