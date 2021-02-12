Через негоду на 2 трасах Львівщини заборонили рух вантажівок

Джерело:Львівська облдержадміністрація
На Львівщині вирує негода. Тож у зв'язку з погіршенням погодних умов на 2 трасах області тимчасово заборонили рух вантажівок.
Проїзд вантажівок заборонили на найскладніших дорогах. Усіма іншими трасами області наразі можна проїхати.
До теми Через негоду на Львівщині обмежили рух вантажівок: перелік доріг
У зв'язку з погіршенням погодних умов тимчасово зупинили проїзд для великогабаритного транспорту такими трасами:
На території Львівщини працює снігоочисна техніка. Вночі 12 лютого для очищення доріг державного та місцевого значення залучили 205 одиниць техніки та використали 1186 тонн піщано-соляної суміші.
У ЛОДА закликають дотримуватись правил дорожнього руху. У разі виявлення нерозчищених доріг потрібно звернутись на гарячу лінію області за номером 112.