Львівщину вже кілька днів поспіль засипає снігом. Через несприятливі погодні умови на трасах області 11 лютого обмежили рух вантажівок.

Служба автомобільних доріг Львівщини ввела обмеження руху великовагового транспорту на обласних дорогах державного значення. Вантажівки скеровують у місця відстою та на стоянки АЗС.

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Чому на Львівщині ввели обмеження

Обмеження ввели у зв’язку з інтенсивними та безперервними снігопадами, які можуть призвести до ускладнень у русі. Також вантажівки можуть завадити ефективній роботі снігоприбиральної техніки.

Обмеження ввели на трасі М-06 Київ – Чоп в областях, де є складні погодні умови. Воно почало діяти з 9:00 11 лютого. Про завершення дії обмеження у службі повідомлять додатково.

Перелік доріг, на яких ввели обмеження руху

М-06 Київ – Чоп км 529+455 – 583+000 (Гамаліївка – Миколаїв);

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, км 40+338-113+260, км 129+807-191+877;

М-10 Львів – Краковець км 7+993-69+961;

М-11 Львів – Шегині, км 9+128-80+761;

Н-13 Львів – Самбір – Ужгород км 0+000-146+204;

Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, км 0+000-69+434;

Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква км 89+538 – 159+780.

Зверніть увагу! У Службі автомобільних доріг Львівщини повідомили, що якщо водієві знадобиться допомога на дорозі, потрібно телефонувати до диспетчера служби за телефоном +380(67) 370 80 67. Лінія працює цілодобово.



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