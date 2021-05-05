Через обвал моста на Львівщині потяг Львів – Чернівці курсуватиме до Луцька

В Укрзалізниці вирішили продовжити маршрут потяга Львів – Чернівці. З 6 травня він курсуватиме до Луцька, щоб зменшити затори на трасах, які утворились внаслідок обвалу мосту у селі Гайок.

Міст через річку Західний Буг на трасі Луцьк – Львів обвалився 3 травня. Через цей прикрий інцидент на об'їзних дорогах протягом кількох днів утворились шалені затори.

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Потяг Львів – Чернівці курсуватиме до Луцька

З 6 травня потяг № 701/702 Львів – Чернівці курсуватиме до Луцька. В Укрзалізниці впевнені, що це допоможе розвантажити дороги й зменшити затори, які утворилися через обвал автомобільного мосту в селі Гайок.

До Львова потяг прибуватиме за чинним розкладом о 9:51.

Після цього він вирушатиме до Луцька й прибуватиме на кінцеву станцію о 14:25.

З Луцька потяг відправлятиметься о 14:45. Він прибуватиме до Чернівців о 23:14.

В Укрзалізниці розповіли, що компанія постійно стежить за транспортною ситуацією в країні, тож оперативно реагує на зміни. Через проблеми з автоперевезеннями у напрямку Луцьк – Львів маршрут потяга слід було скоригувати. В Укрзалізниці впевнені, що це збільшить мобільність населення під час подовжених вихідних.