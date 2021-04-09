Через підозру у корупції від роботи відсторонили 46 працівників Галицької митниці

У Галицькій митниці відсторонили від роботи 46 працівників після рішення РНБО. Такі дисциплінарні заходи ввели через можливу причетність митників до корупції та контрабанди.

Керівник Галицької митниці Андрій Колобродов 7 квітня підписав наказ про відкриття дисциплінарних проваджень та відсторонення від роботи 46 працівників Галицької митниці. Список митників підготувало управління внутрішньої безпеки Держмитслужби після рішення РНБО.

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Від роботи відсторонили 46 митників

У Галицькій митниці відсторонили від виконання посадових обов'язків 46 працівників 4 митних постів. Таким чином виконують рішення Ради Національної безпеки та оборони України щодо боротьби з корупцією на митниці.

Списки митників, які можуть бути причетними до корупції, склало управління внутрішньої безпеки Держмитслужби. Колобродов наголосив, що у Галицькій митниці розпочались масштабні заходи щодо оновлення роботи усієї структури. Першочергово планують провести ревізію кадрового складу та аудит діяльності. Також на митниці хочуть посилити заходи з дотримання санітарно-епідеміологічних та створити цілодобовий моніторинговий центр.

Це лише частина заходів, що розпочинаються задля удосконалення роботи Галицької митниці. Ганебна ситуація, коли найбільша кількість звинувачених у причетності до контрабанди осіб є працівниками нашої митниці, має бути і буде виправлена,

– зазначив Колобродов.

Фото наказу з прізвищами 46 відсторонених митників на своїй фейсбук сторінці оприлюднив блогер Павел Верещагін. За даними ZAXID.NET, інформацію про ці відсторонення підтвердили на митниці.

Питання митниці розглядали на засіданні РНБО 2 квітня. У результаті понад 100 митників з усієї України відсторонили від роботи. Найбільше відсторонили працівників Галицької митниці.

Дивіться фото наказу про відсторонення 46 митників / Фото Павла Верещагіна

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Хто увійшов до списку відсторонених митників

У списку відсторонених митників можна побачити начальників відділів та головних державних інспекторів 4 митних постів Галицької митниці. Найбільше відсторонили працівників митного посту "Яворів" – 30 осіб. Також відсторонили 14 митників МП "Мостиська". З постів "Смільниця" та "Рава-Руська" відсторонили лише по 1 працівнику.

Раніше наказом голови Держмитслужби Павла Рябікіна від 2 квітня аналогічне рішення прийняли щодо 2 заступників керівника Галицької митниці – першого заступника Володимира Цабака та заступника Ярослава Скоромного. Щодо них також відкрили дисциплінарні провадження та відсторонили від роботи.