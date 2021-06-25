Укрзалізниця попередила про затримання 5 потягів. Також один з рейсів змінить маршрут.
До теми Комунальники вже працюють: у Львові створили оперативний штаб ліквідації наслідків негоди
У Львові затримались потяги
Із затримкою відправились поїзди:
- №22 Трускавець – Харків – затримався на 1 годину;
- №3 Ужгород – Запоріжжя – на 28 хвилин;
- №232 Івано-Франківськ – Генічеськ – на 52 хвилини;
- № 110 Львів — Херсон – на 7 хвилин;
- № 749 Київ — Івано-Франківськ – на 1,4 години.
Ба більше, попередили, що "Прикарпатський експрес" змінить маршрут навколо Львова. Потяг, замість Підзамче – Дубляни, поїде марштрутом – Підзамче – Підбірці – Дубляни.
Негода у Львові: коротко
- 25 червня у Львові орієнтовно о 16 годині почалась сильна гроза. Її супроводжував штормовий вітер. Негода наробила багато лиха.
- Злива затопила вулиці та будинки. Також повалила дерева та електроопори. Тому перестав курсувати електротранспорт.
- Мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці повідомив, що негода повалила понад 200 дерев, пошкодила 50 дахів. Щоб ліквідувати наслідки лиха рятувальники працюватимуть протягом 26 – 27 червня.
- Попередньо відомо, що за годину випало 30% місячної норми опадів.
- Від падіння дерева отримав пошкодження львів’янин, від госпіталізації відмовився.