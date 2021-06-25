Негода у Львові: низка потягів відстають від графіка

У Львові сильна гроза зі шквальним вітром наробила лиха 25 червня. Через складні погодні умови можлива затримка потягів по станції Львів.

Укрзалізниця попередила про затримання 5 потягів. Також один з рейсів змінить маршрут.

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У Львові затримались потяги

Із затримкою відправились поїзди:

№22 Трускавець – Харків – затримався на 1 годину;

№3 Ужгород – Запоріжжя – на 28 хвилин;

№232 Івано-Франківськ – Генічеськ – на 52 хвилини;

№ 110 Львів — Херсон – на 7 хвилин;

№ 749 Київ — Івано-Франківськ – на 1,4 години.

Ба більше, попередили, що "Прикарпатський експрес" змінить маршрут навколо Львова. Потяг, замість Підзамче – Дубляни, поїде марштрутом – Підзамче – Підбірці – Дубляни.

Укрзалізниця просить пасажирів не залишати своїх місць у вагонах.

Негода у Львові: коротко