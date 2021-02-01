Через ремонт електромереж 2 лютого в усіх районах Львова вимикатимуть світло: список вулиць
В усіх районах Львова 2 лютого вимикатимуть світло / 24 канал
У Львові продовжують ремонтувати електромережі. Тож через заплановані роботи 2 лютого в усіх районах міста тимчасово вимикатимуть світло.
Джерело: "Львівобленерго"
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Галицькому районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Стуса – будинки № 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55.
Де не буде світла у Залізничному районі з 9:30 до 17:00
- вулиця Кульпарківська – будинки № 130б, 130б, 134, 136, 138, 140, 140, 144, 146, 148, 150, 156, 156;
- вулиця Листова – будинки № 3, 7а, 9, 12, 16, 19, 21, 23, 25;
- вулиця Лікувальна – будинки № 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19;
- вулиця Ранкова – будинок № 21;
- вулиця Санітарна – будинки № 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19;
- вулиця Хоробрих – будинки № 4, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15а, 17, 18.
Де не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Мечникова – будинки № 16Г, 16Е, 20, 39.
Де не буде світла у Сихівському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Стуса – будинки № 10, 18А, 20, 22.
Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Боткіна – будинки № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
- вулиця Виноградна – будинки № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
- вулиця Грабянки – будинки № 1, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 18, 18А, 26, 28, 32;
- вулиця Емінеску – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
- вулиця Кобилиці – будинки № 9, 16, 224
- вулиця Кобринської – будинки № 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12В, 12Г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28;
- вулиця Кульпарківська – будинки № 73, 78, 79, 86;
- вулиця Маївського – будинки № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А;
- вулиця Молдавська – будинки № 76, 86;
- вулиця Музики – будинок № 3В;
- вулиця Окружна – будинки № 73, 75, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 92, 94, 96;
- вулиця Паращука – будинок № 11Б;
- вулиця Терлецького – будинки № 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 89, 89А, 95, 99;
- вулиця Труша – будинки № 4, 8, 9А;
- вулиця Урожайна – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
- вулиця Шкрібляків – будинки № 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14.
Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Алчевської – будинки № 3, 3а, 5, 7, 7б, 9, 11;
- вулиця Арктична – будинок № 42;
- вулиця Бальзака – будинок № 1а;
- вулиця Батуринська – будинки № 1, 3, 5, 7;
- вулиця Білоруська – будинки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 14а;
- вулиця Варшавська – будинки № 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19а, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 36а, 44;
- вулиця Горбкова – будинки № 3, 3а, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
- вулиця Гранична – будинки № 1, 2, 3, 8;
- вулиця Кліматична – будинок № 1;
- вулиця Кліматична бічна – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 8;
- вулиця Плетенецького – будинок № 30;
- вулиця Приколійова – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17А, 21в, 25;
- вулиця Сосюри – будинки № 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12А, 14, 14А, 15, 16, 18, 19, 20, 20а;
- вулиця Теплична – будинки № 2, 3, 4, 6, 15;
- вулиця Тисова – будинок № 26;
- вулиця Угнівська – будинки № 2а, 4а/1, 4б/1, 6, 9, 11, 13, 15;
- вулиця Черемхова – будинки № 5, 5/7;
- вулиця Шкільна – будинки № 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19А, 20, 20а, 20б, 21, 23, 26, 27, 28, 28а, 32, 32а, 33, 34, 34б, 40, 41.
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