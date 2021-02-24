У Львові через ремонт електромереж 25 лютого вимикатимуть світло: список вулиць
У 3 районах Львова 25 лютого вимикатимуть світло / 24 канал
У Львові фахівці "Львівобленерго" 25 лютого проводитимуть плановий ремонт електромереж. Тому деякі вулиці у Сихівському, Залізничному та Шевченківському районах тимчасово залишаться без світла.
Джерело:"Львівобленерго"
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
Цікаво У Львові на жінку впала брила снігу: її госпіталізували з численними травмами
Де не буде світла у Залізничному районі за 10:00 до 17:00
- вулиця Виговського – будинок № 69;
- вулиця Вільхова – будинки № 6, 10, 11а, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;
- вулиця Грузинська – будинок № 88а;
- вулиця Ірчана – будинки № 1, 3, 4, 6, 6а, 7, 14а;
- вулиця Ліщинова – будинки № 3, 4, 5, 7, 9;
- вулиця Луцька – будинки № 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 30, 31;
- вулиця Рівненська – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 13.
Де не буде світла у Сихівському районі за 9:00 до 16:00
- вулиця Максимовича – будинки № 3, 7, 9;
- вулиця Стрийська – будинок № 61.
Де не буде світла у Шевченківському районі за 9:00 до 17:00
- вулиця Висока – будинок № 13;
- вулиця Лікарська – будинки № 3а, 3б, 3д, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 9, 9а, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22;
- вулиця Середня – будинки № 2, 4, 4а, 6, 8, 16.
Поділитися новиною