У Львові фахівці "Львівобленерго" 25 лютого проводитимуть плановий ремонт електромереж. Тому деякі вулиці у Сихівському, Залізничному та Шевченківському районах тимчасово залишаться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Цікаво У Львові на жінку впала брила снігу: її госпіталізували з численними травмами Де не буде світла у Залізничному районі за 10:00 до 17:00 вулиця Виговського – будинок № 69;

вулиця Вільхова – будинки № 6, 10, 11а, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;

вулиця Грузинська – будинок № 88а;

вулиця Ірчана – будинки № 1, 3, 4, 6, 6а, 7, 14а;

вулиця Ліщинова – будинки № 3, 4, 5, 7, 9;

вулиця Луцька – будинки № 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 30, 31;

вулиця Рівненська – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 13. Де не буде світла у Сихівському районі за 9:00 до 16:00 вулиця Максимовича – будинки № 3, 7, 9;

вулиця Стрийська – будинок № 61. Де не буде світла у Шевченківському районі за 9:00 до 17:00 вулиця Висока – будинок № 13;

вулиця Лікарська – будинки № 3а, 3б, 3д, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 9, 9а, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22;

вулиця Середня – будинки № 2, 4, 4а, 6, 8, 16. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".