Фахівці "Львівобленерго" продовжують проводити планові ремонти електромереж міста. Тож 24 лютого деякі вулиці у Франківському, Личаківському, Галицькому, Сихівському та Залізничному районах Львова тимчасово залишаться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Читайте також У Львові продовжують боротись з ожеледицею за допомогою кавової гущі: фото Де не буде світла у Галицькому районі з 8:00 до 17:00 вулиця Князя Романа – будинки № 18, 24, 28, 32, 34;

вулиця Нижанківського – будинок № 3. Де не буде світла у Залізничному районі з 8:00 до 17:00 вулиця Вільхова – будинки № 6, 10, 11а, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;

вулиця Грузинська – будинок № 88а;

вулиця Ірчана – будинки № 1, 3, 4, 6, 6а, 7, 14а;

вулиця Караджича – будинки № 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 16, 29а;

вулиця Ліщинова – будинки № 3, 4, 5, 7, 9;

вулиця Луцька – будинки № 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 30, 31;

вулиця Мисливська – будинки № 20, 32;

вулиця Рівненська – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 13; Де не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00 вулиця Сонячна – усі будинки. Де не буде світла у Сихівському районі з 10:00 до 17:00 вулиця Колісна – будинки № 10, 42, 44;

вулиця Морозна – будинки № 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9, 11. Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Буковинська – будинки № 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 7, 8, 8а;

вулиця Варшавська – будинки № 120, 122, 124, 133, 133В, 135, 136, 137, 137А, 141, 143, 143А, 143Б, 143В, 143Г, 143ж, 143і, 145, 145А, 147а, 149, 149А, 151, 153, 155, 167, 171, 173, 173а, 175, 175а, 179, 179А, 179б, 181, 185, 187, 189;

вулиця Возняка – будинки № 1, 3, 10;

вулиця Жнивна – будинки № 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 8А;

вулиця Коверка – будинки № 2, 4;

вулиця Курортна – будинки № 2, 4, 4б, 6в, 8;

вулиця Макаренка – будинки № 7, 11;

вулиця На Нивах – будинки № 2, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 9а;

вулиця Орна – будинки № 2, 3;

вулиця Прилуцька – будинки № 8, 10, 12, 14, 14в;

вулиця Ряснянська – будинок № 48;

вулиця Теслярська – будинки № 2, 4, 4а;

вулиця Труша – будинки № 16, 18, 20.