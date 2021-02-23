Через ремонт електромереж у 5 районах Львова 24 лютого вимикатимуть світло: список вулиць

Фахівці "Львівобленерго" продовжують проводити планові ремонти електромереж міста. Тож 24 лютого деякі вулиці у Франківському, Личаківському, Галицькому, Сихівському та Залізничному районах Львова тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Галицькому районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Князя Романа – будинки № 18, 24, 28, 32, 34;
- вулиця Нижанківського – будинок № 3.
Де не буде світла у Залізничному районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Вільхова – будинки № 6, 10, 11а, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;
- вулиця Грузинська – будинок № 88а;
- вулиця Ірчана – будинки № 1, 3, 4, 6, 6а, 7, 14а;
- вулиця Караджича – будинки № 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 16, 29а;
- вулиця Ліщинова – будинки № 3, 4, 5, 7, 9;
- вулиця Луцька – будинки № 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 30, 31;
- вулиця Мисливська – будинки № 20, 32;
- вулиця Рівненська – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 13;
Де не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Сонячна – усі будинки.
Де не буде світла у Сихівському районі з 10:00 до 17:00
- вулиця Колісна – будинки № 10, 42, 44;
- вулиця Морозна – будинки № 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9, 11.
Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Буковинська – будинки № 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 7, 8, 8а;
- вулиця Варшавська – будинки № 120, 122, 124, 133, 133В, 135, 136, 137, 137А, 141, 143, 143А, 143Б, 143В, 143Г, 143ж, 143і, 145, 145А, 147а, 149, 149А, 151, 153, 155, 167, 171, 173, 173а, 175, 175а, 179, 179А, 179б, 181, 185, 187, 189;
- вулиця Возняка – будинки № 1, 3, 10;
- вулиця Жнивна – будинки № 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 8А;
- вулиця Коверка – будинки № 2, 4;
- вулиця Курортна – будинки № 2, 4, 4б, 6в, 8;
- вулиця Макаренка – будинки № 7, 11;
- вулиця На Нивах – будинки № 2, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 9а;
- вулиця Орна – будинки № 2, 3;
- вулиця Прилуцька – будинки № 8, 10, 12, 14, 14в;
- вулиця Ряснянська – будинок № 48;
- вулиця Теслярська – будинки № 2, 4, 4а;
- вулиця Труша – будинки № 16, 18, 20.