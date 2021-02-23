Через ремонт електромереж у 5 районах Львова 24 лютого вимикатимуть світло: список вулиць

14:30

Фахівці "Львівобленерго" продовжують проводити планові ремонти електромереж міста. Тож 24 лютого деякі вулиці у Франківському, Личаківському, Галицькому, Сихівському та Залізничному районах Львова тимчасово залишаться без світла.