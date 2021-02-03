Через ремонт електромереж 4 лютого у Львові вимкнуть світло: список вулиць
У Львові 4 лютого на низці вулиць вимкнуть світло / 24 канал
У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж. Тому 4 лютого низка вулиць тимчасово лишиться без електропостачання.
Джерело: "Львівобленерго"
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Франківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Ковалева – будинки № 1, 2, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 27Б, 29;
- вулиця Порохова – будинки № 20А, 20Б, 20В, 20Г, 20Д;
- вулиця Стрийська – будинки № 100, 100а, 108з.
Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Хмельницького – будинки № 56, 60, 62, 64, 66, 82, 83, 85, 87, 95, 97, 115, 117, 123, 125;
- проспект Чорновола – будинки № 16А, 16Б, 16в, 16ж, 16з.
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