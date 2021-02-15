У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж. Тож 16 лютого низка вулиць у Галицькому, Личаківському, Залізничному, Франківському та Шевченківському районах тимчасово залишаться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Цікаво Коронавірус у Львові: скільки нових хворих та пацієнтів у лікарнях Де не буде світла у Галицькому районі з 8:00 до 17:00 вулиця Дорошенка – будинки № 15, 17;

проїзд Крива Липа – будинки № 1, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9. Де не буде світла у Залізничному районі з 8:00 до 17:00 вулиця Вільхова – будинки № 6, 10, 11а, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;

вулиця Грузинська – будинок № 88а;

вулиця Ірчана – будинки № 1, 3, 4, 6, 6а, 7, 14а;

вулиця Ліщинова – будинки № 3, 4, 5, 7, 9;

вулиця Луцька – будинки № 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 30, 31;

вулиця Рівненська – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 13. Читайте також Через сильні морози у Львові розгорнули 50 пунктів обігріву: адреси Де не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00 вулиця Бескидська – будинки № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 26, 27, 28, 31, 38;

вулиця Богданівська – будинки № 1, 3, 5, 24, 26, 28, 46;

вулиця Визвольна – будинок № 23;

вулиця Вовка – будинки № 3, 5, 5а, 7, 9, 11;

вулиця Горліса-Горського – будинок № 8;

вулиця Духновича – будинки № 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 17а;

вулиця Кривчицька Дорога – будинки № 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 87А, 88, 89, 89а, 89б, 89В, 90, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117;

вулиця Крип’якевича – будинок № 3;

вулиця Малі Кривчиці – будинок № 3;

вулиця Марунька – будинки № 4, 5, 6, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 19б, 20;

вулиця Монгольська – будинки № 7, 9, 9А, 9б, 11, 11а, 12, 13, 14;

вулиця Подолинського – будинки № 2, 2А, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 11А, 13, 15;

вулиця Приязна – будинки № 2, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 10, 10A, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21;

вулиця Самокиша – будинок № 4А;

вулиця Снігурівська – будинок № 5;

вулиця Старознесенська – будинки № 131, 133, 137, 139, 141, 143, 145, 145а, 145Б, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 162, 163, 172, 174, 176, 178, 178а, 180, 180а, 182, 182а, 182б, 184, 186, 188, 190, 196, 198, 200, 200А. Де не буде світла у Франківському районі з 10:00 до 17:00 вулиця Симоненка – будинок № 10. Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Ряснянська – будинки № 52а, 110, 132.