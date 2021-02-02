У Львові 3 лютого у 3 районах вимкнуть світло / 24 канал

У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж. Тому 3 лютого на низці вулиць Личаківського, Франківського та Шевченківського районів тимчасово вимикатимуть світло.