Через ремонт електромереж у Львові 3 лютого вимикатимуть світло: список вулиць

У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж. Тому 3 лютого на низці вулиць Личаківського, Франківського та Шевченківського районів тимчасово вимикатимуть світло.
Джерело: "Львівобленерго"
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Личаківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Бринського – будинки № 2, 4;
- вулиця Ковельська – будинки № 2, 4в, 4г;
- вулиця Металістів – будинки № 3, 3а, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14;
- вулиця Новознесенська – будинки № 19, 46, 52, 54, 56, 58, 64, 64а, 66, 70, 70А, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 103, 109, 111, 117, 119;
- вулиця Помірки – будинки № 12, 12а;
- вулиця Трависта – будинок № 17.
Де не буде світла у Франківському районі з 9:30 до 17:00
- вулиця Наукова – будинки № 94, 96.
Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 15:00
Зверніть увагу!
- вулиця Багалія – будинки № 3а, 6, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- вулиця Розточчя – будинки № 35, 37, 39, 41, 43, 45, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 160а, 162, 166;
- вулиця Студинського – будинки № 7, 10, 14, 19.
Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті
"Львівобленерго"
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