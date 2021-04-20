Через ремонт водопроводів у Львові 20 квітня вимикатимуть воду: список вулиць

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 20 квітня низка вулиць у Львові тимчасово залишаться без води.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Гушалевича, Мазепи та Хуторівка. Водопостачання планують відновити до 17:00
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Де у Львові не буде води з 9:00 до 17:00
- вулиця Нечуя-Левицького – будинки № 11а, 15;
- вулиця Боберського – будинки № 17, 19;
- вулиця Мідна – будинок № 8;
- вулиця Белінського – будинок № 23;
- вулиця Грінченка – будинок № 11б;
- вулиця Виговського – будинки № 5, 7, 41.
Де у Львові не буде води з 10:00 до 17:00
- вулиця Мазепи – будинки № 31, 33, 33/3, 35.
Де у Львові не буде води з 10:15 до 15:00
Зверніть увагу!
- вулиця Гушалевича – всі будинки;
- площа Князя Святослава – всі будинки;
- вулиця Ярослава Мудрого – всі будинки;
- вулиця Хуторівка – будинки № 30, 32, 34, 36.
Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті
"Львівводоканалу"
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