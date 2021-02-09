Через ремонт водопроводів у Львові та Винниках 9 лютого вимикатимуть воду: адреси

Через проведення планових ремонтних робіт у Львові та Винниках 9 лютого у будинках на низці вулиць вимикатимуть воду. Стабільне водопостачання відновиться 10 лютого.

Причина відключення води – заміна аварійної ділянки водопроводу у Винниках на вулиці Лисика та проведення ремонтних робіт на вулиці Тютюнників у Львові. Водопостачання планують відновити після 24:00.

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Де не буде води з 7:00 до 20:00

Винники;

Чижки.

Де у Львові подаватимуть воду з пониженим тиском з 7:00 до 20:00

вулиця Пасічна – всі будинки;

вулиця Лисиницька – всі будинки;

вулиця Китайська – всі будинки;

вулиця Медової Печери – всі будинки;

вулиця Соколина – всі будинки;

вулиця Кузьми – всі будинки;

вулиця Стешенка – всі будинки;

вулиця Латвійська – всі будинки;

вулиця Майорівка – всі будинки;

вулиця Садівнича – всі будинки;

вулиця Ярошинської – всі будинки;

вулиця Каштанова – всі будинки;

вулиця Глухий Кут – всі будинки;

вулиця Рудаки – всі будинки;

вулиця Шафарика – всі будинки;

вулиця Вашингтона – всі будинки;

вулиця Пасіки Галицькі – всі будинки;

вулиця Довга – всі будинки;

вулиця Пирогівка – всі будинки;

вулиця Пимоненка – будинки № 17, 19.

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Де у Львові не буде води з 10:15 до 16:00

площа Вишиваного – всі будинки;

вулиця Кубійовича – всі будинки;

вулиця Людкевича – всі будинки;

вулиця Тютюнників – всі будинки;

вулиця Тарнавського – будинок №74а.

Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.