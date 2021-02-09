Через ремонт водопроводів у Львові та Винниках 9 лютого вимикатимуть воду: адреси

Через проведення планових ремонтних робіт у Львові та Винниках 9 лютого у будинках на низці вулиць вимикатимуть воду. Стабільне водопостачання відновиться 10 лютого.
Причина відключення води – заміна аварійної ділянки водопроводу у Винниках на вулиці Лисика та проведення ремонтних робіт на вулиці Тютюнників у Львові. Водопостачання планують відновити після 24:00.
Цікаво У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 9 лютого
Де не буде води з 7:00 до 20:00
Де у Львові подаватимуть воду з пониженим тиском з 7:00 до 20:00
- вулиця Пасічна – всі будинки;
- вулиця Лисиницька – всі будинки;
- вулиця Китайська – всі будинки;
- вулиця Медової Печери – всі будинки;
- вулиця Соколина – всі будинки;
- вулиця Кузьми – всі будинки;
- вулиця Стешенка – всі будинки;
- вулиця Латвійська – всі будинки;
- вулиця Майорівка – всі будинки;
- вулиця Садівнича – всі будинки;
- вулиця Ярошинської – всі будинки;
- вулиця Каштанова – всі будинки;
- вулиця Глухий Кут – всі будинки;
- вулиця Рудаки – всі будинки;
- вулиця Шафарика – всі будинки;
- вулиця Вашингтона – всі будинки;
- вулиця Пасіки Галицькі – всі будинки;
- вулиця Довга – всі будинки;
- вулиця Пирогівка – всі будинки;
- вулиця Пимоненка – будинки № 17, 19.
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Де у Львові не буде води з 10:15 до 16:00
- площа Вишиваного – всі будинки;
- вулиця Кубійовича – всі будинки;
- вулиця Людкевича – всі будинки;
- вулиця Тютюнників – всі будинки;
- вулиця Тарнавського – будинок №74а.
Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.