Через ремонт електромереж у Львові 22 січня вимикатимуть світло: повний список адрес
У Залізничному, Личаківському та Шевченківському районах Львова 22 січня вимкнуть світло / 24 канал
У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж. Тому 22 січня у деяких будинках низки вулиць Залізничного, Личаківського та Шевченківського районів міста тимчасово вимкнуть світло.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".
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Де не буде світла у Залізничному районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Бабія – будинки № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14;
- вулиця Зоряна – будинки № 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26;
- вулиця Петлюри – будинок № 7;
- вулиця Підміська – будинки № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23.
Де не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Заклинських – будинки № 4, 18;
- вулиця Качали – будинки № 1, 3;
- вулиця Кордуби – будинки № 10, 12;
- вулиця Липківського – будинки № 44, 45.
Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Жовківська – будинки № 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 9а, 13;
- вулиця Стрімка – будинки № 2, 2а, 2ц, 3, 4, 5, 6, 7;
- вулиця Богдана Хмельницького – будинки № 72, 74, 105, 105а, 109а, 113;
- вулиця Шкільна – будинки № 6, 8.
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