У Залізничному, Личаківському та Шевченківському районах Львова 22 січня вимкнуть світло / 24 канал

У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж. Тому 22 січня у деяких будинках низки вулиць Залізничного, Личаківського та Шевченківського районів міста тимчасово вимкнуть світло.