"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи у місті. Тому через планові роботи 15 січня низка львівських вулиць тимчасово лишиться без води.

Причина відключення води – ремонтні роботи на проспекті Чорновола та вулиці Ржегоржа. Водопостачання планують відновити до 16:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".

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Де у Львові не буде води з 11:30 до 16:00

вулиця Вербова – всі будинки;

вулиця Могильницького – всі будинки;

вулиця Мурашка – всі будинки;

вулиця Пачовського – всі будинки;

вулиця Покутська – всі будинки;

вулиця Ржегоржа – всі будинки;

вулиця Торф’яна – всі будинки;

вулиця Замарстинівська – будинки № 107, 109, 109а, 113, 115а, 115, 117, 118в, 118б, 120.

Після закінчення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове погіршення якості води – забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".