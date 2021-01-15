Через ремонт водопроводів 15 січня у Львові вимикатимуть воду: список вулиць
У Львові 15 січня низка вулиць тимчасово лишиться без води / Getty Images
"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи у місті. Тому через планові роботи 15 січня низка львівських вулиць тимчасово лишиться без води.
Причина відключення води – ремонтні роботи на проспекті Чорновола та вулиці Ржегоржа. Водопостачання планують відновити до 16:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
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Де у Львові не буде води з 11:30 до 16:00
- вулиця Вербова – всі будинки;
- вулиця Могильницького – всі будинки;
- вулиця Мурашка – всі будинки;
- вулиця Пачовського – всі будинки;
- вулиця Покутська – всі будинки;
- вулиця Ржегоржа – всі будинки;
- вулиця Торф’яна – всі будинки;
- вулиця Замарстинівська – будинки № 107, 109, 109а, 113, 115а, 115, 117, 118в, 118б, 120.
Після закінчення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове погіршення якості води – забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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